"Santa Ebbasta": un mese di eventi per animare il quartiere di Santa Bona

Da domenica 9 a venerdì 28 giugno il quartiere di Santa Bona ospiterà Santa Ebbasta, l’ultima evoluzione del Festa del Paletto, tradizione che da più di 40 anni caratterizza il sobborgo di Treviso.

Organizzato dall'associazione “Quartieri Vivi e Attivi”, con il Patrocinio del Comune di Treviso, per la rivitalizzazione delle periferie, Santa Ebbasta porterà musica, ballo divertimento e sport in via del Galletto, fra stand gastronomici, ospiti speciali e nuove tendenze. Fra gli artisti che si esibiranno nelle serate di Santa Ebbasta ci saranno gruppi, disk jockey, tribute band e cantautori del territorio: fra questi, i Quarto Profilo, Carlo Colombo Quartet, il re della night life Luciano Gaggia, Nuovo Fronte del Vasco ed Erica Boschiero. Negli stand gastronomici, inoltre, si potranno degustare piatti di pesce e della tradizione trevigiana, per vivere insieme alla comunità di Santa Bona il momento della cena. Domenica 9 giugno, alle 16, ci sarà inoltre l’appuntamento con gli skiroll, sci a rotelle, con un percorso dedicato ai bambini. «Siamo felici di sostenere il festival “Santa Ebbasta”, proprio perché segue la strada della valorizzazione dei quartieri - le parole del vicesindaco Andrea De Checchi - Manifestazioni come questa, che valorizzano il territorio nelle sue varie espressioni artistiche e gastronomiche, permettono di ritrovare e coltivare il senso della comunità e della convivialità così da rendere i quartieri punti di riferimento per le famiglie e i ragazzi».