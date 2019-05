Gli Alpini sfilano nelle strade di Milano: domenica di festa in città

L'Adunata alpina di Milano si avvia alla grande conclusione. Dalle ore 9 di domenica 12 maggio le Penne Nere sfileranno in corteo nelle strade del capoluogo lombardo. La partenza della sezione trevigiana è prevista a metà mattina, intorno alle 10.20.

Sarà possibile assistere al corteo ai lati del percorso che si snoderà su corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via San Paolo, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, via Orefici, piazza Cordusio, via Dante. Si scioglierà in Largo Cairoli e nei due bracci di Foro Bonaparte. Lungo tutto il tragitto e in viale Città di Fiume, Bastioni di Porta Venezia, via Manin, via Palestro, viale Majno e viale Bianca Maria, saranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli dalla mezzanotte di domenica 12 maggio alle ore 7 di lunedì 13 maggio. Ecco il programma del Grande sfilamento dell'Adunata degli Alpini 2019 di domenica 12 maggio e l'ordine dei reparti e gli orari. Il percorso sarà: corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via San Paolo, corso Vittorio Emanuele II, piazza del Duomo, via Orefici, via Dante (scioglimento largo Cairoli e Foro Buonaparte).

1° SETTORE PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 9

■ 1ª Fanfara Militare

■ Reparti Alpini di formazione con Bandiera

■ Gruppi Ufficiali e Sottufficiali delle Truppe Alpine in servizio

■ Gonfalone Regione Lombardia, Gonfalone Città

Metropolitana di Milano, Gonfalone Comune di Milano,

altri Gonfaloni della Città Metropolitana di Milano

■ Stendardo Istituto Nastro Azzurro

■ Stendardo Unirr

■ Labari Associazioni d’Arma

■ Rappresentanza Croce Nera con fanfara

■ Rappresentanza Crocerossine

■ 2ª Fanfara Militare

■ Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini con Cdn

■ Alpini decorati, mutilati e invalidi su automezzi

■ Rappresentanza atleti paralimpici Alpini

■ Rappresentanza equipaggio Nave Alpino

■ Premio Fedeltà alla Montagna e striscione Alpiniadi

■ Operazione Albatros Ultima con Alpini di leva

■ Rappresentanza Ifms

■ Centro Coordinamento Interventi Operativi

■ Ospedale da Campo Ana e Squadra sanitaria

2° SETTORE PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 9,40

■ Alpini di Zara – Fiume – Pola

■ Sezioni all’estero: Sud Africa – Argentina – Australia –

Brasile – Canada – New York – Cile – Uruguay – Belgio –

Lussemburgo – Gran Bretagna – Nordica – Germania –

Danubiana – Svizzera – Francia

3° SETTORE PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 10,20

■ Protezione Civile 4° Rgpt

■ Centro, Sud, Isole: Sicilia – Sardegna –

Napoli-Campania-Calabria – Bari-Puglia-Basilicata – Latina –

Roma – Molise – Abruzzi – Marche

■ Toscana: Massa Carrara-Alpi Apuane – Pisa-Lucca-Livorno – Firenze

delle rappresentanze e delle Sezioni 4° SETTORE PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 11,20

■ Protezione Civile 3° Rgpt

■ Friuli Venezia Giulia: Trieste – Gorizia – Carnica – Gemona –

Cividale – Udine – Palmanova – Pordenone

■ Trentino Alto Adige: Trento – Bolzano

■ Veneto: Cadore – Belluno – Feltre – Valdobbiadene –

Vittorio Veneto – Conegliano – Treviso – Venezia – Padova –

Asiago – Marostica – Bassano del Grappa – Valdagno –

Vicenza “Monte Pasubio” – Verona – Blocco Alpini Paracadutisti

5° SETTORE PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 14,20

■ Protezione Civile 1° Rgpt

■ Liguria: Imperia – La Spezia – Savona – Genova

■ Valle d’Aosta: Aosta

■ Piemonte: Cuneo – Ceva – Val Susa – Saluzzo – Mondovì –

Pinerolo – Torino – Domodossola – Acqui Terme – Asti – Ivrea –

Valsesiana – Intra – Omegna – Casale Monferrato – Biella –

Alessandria – Vercelli – Novara

6° SETTORE PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 16,30

■ Protezione Civile 2° Rgpt

■ Emilia Romagna: Bolognese-Romagnola – Modena –

Reggio Emilia – Parma – Piacenza

■ Lombardia: Cremona-Mantova – Salò – Brescia –

Vallecamonica – Valtellinese – Colico – Lecco – Luino – Varese –

Como – Bergamo – Pavia – Monza

7° SETTORE PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 19,30

■ Sezione di Milano

■ Comitato Organizzatore Adunata

■ Gonfalone Città di Rimini

■ Vessillo Sezione Bolognese-Romagnola con striscione

“Arrivederci a Rimini nel 2020”

■ Gruppo di 147 Bandiere a ricordo degli anni del Corpo degli Alpini

■ Rappresentanza del Servizio d’Ordine Nazionale