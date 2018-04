Andy Warhol rimane nella Marca ancora un po': mostra prorogata

TREVISO La recente esplosione di prenotazioni da parte delle scuole del Triveneto ha permesso la proroga della mostra dedicata ad Andy Warhol fino al 1 luglio 2018. Il gradimento della mostra da parte degli insegnanti e dei loro alunni è probabilmente dovuto al tema dell'arte POP che permette di interessare trasversalmente alla cultura sia i grandi che i piccini. In questi giorni non è difficile vedere i volti di bimbi sorridenti uscire dalla sede museale di Fondazione Cassamarca indossando una maglietta colorata di banane gialle o di vermigli barattoli di zuppa.

Nel frattempo, uno dei collezionisti di fiducia del curatore della mostra Rosy Fuga De Rosa, ha concesso altre opere significative per arricchire la proposta espositiva (Come il volto di Joseph Beuys che vediamo nella foto allegata), premiando il successo di questa mostra che è incentrata sui volti luminosi delle opere di Andy Warhol.

Grande successo ha inoltre riscosso l'idea di "raccontare" la mostra ogni week end dal venerdì alla domenica, o anche su richiesta specifica: una mostra come una storia da conoscere mediante le tecniche dello storytelling, dove il direttore della mostra Francesco Caprioli appassiona i visitatori in quello che appare sempre più uno show dedicato al mondo di Warhol che non una semplice guida. Il pubblico invece, in particolare quello giovane, si diverte a trasformarsi in protagonista nell'ultima sala della mostra, quella delle interviste, dove nascono foto ricordo bizzarre e divertenti quanto spontanee.