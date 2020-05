Prosecco Doc Rosè: approvata la produzione

È stata approvata mercoledì 20 maggio, all’unanimità, dal Comitato nazionale vini del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la proposta di modifica del disciplinare di produzione della Doc Prosecco che prevede l’introduzione della tipologia Rosé.

Ora si attende la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e l’entrata in vigore del successivo Decreto Ministeriale, che ufficializzerà la modifica a livello nazionale avviando l’iter comunitario che culminerà con la definitiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. «A tutti coloro che hanno contributo all’ottenimento di questo importante risultato - ha commentato il presidente del Consorzio di tutela della Doc Prosecco, Stefano Zanette – va il nostro ringraziamento che, in considerazione del momento che stiamo vivendo, è particolarmente sentito».