Prosecco Run: svelata la nona edizione della corsa tra le cantine

La prima domenica di dicembre si avvicina e con lei anche l’appuntamento ormai tradizionale con la Prosecco Run. La nona edizione dell’unica maratonina Fidal che transita dentro 18 cantine del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg è in programma domenica 2 dicembre, con partenza alle ore 10 dalla cantina La Tordera, a Vidor.

Centro focale della manifestazione organizzata da Maratona di Treviso sarà la struttura polifunzionale di piazza Capitello, che accoglierà i partecipanti, molti dei quali arriveranno da fuori regione per partecipare alla corsa e anche per gustare paesaggi e prodotti enogastronomici locali. Una manifestazione che cresce di anno in anno, con un appeal forte anche per gli stranieri. Un’occasione, “più unica che rara”, di correre (chi più veloce, chi più attento al contesto e agli “assaggi” offerti dai proprietari) dentro le cantine di quello che è diventato uno dei prodotti simbolo di questa terra, il Prosecco. Quella di domenica vuole essere una manifestazione aperta a tutti, non solo agli atleti professionisti che si confronteranno con il cronometro ma anche a coloro che preferiscono distanze più brevi (come i 10 km della Prosecchina Fiasp) o che sono amanti delle passeggiate della domenica. Non mancherà l’attenzione ai ragazzi delle scuole medie che si divertiranno con la staffetta “scolastica”, coadiuvata dai professori Ivo Merlo e Modesto Bonan e organizzata in collaborazione con Atletica Pederobba e Atletica Valdobbiadene. Lungo i 21,097 chilometri della gara internazionale Fidal sulle strade del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg, tra Vidor, Mosnigo, Colbertaldo, Valdobbiadene e San Giovanni, saranno 18 dunque le cantine attraversate: La Tordera, sede di partenza ufficiale, De Faveri Spumanti, Cantine Fratelli Rizzetto, Azienda Agricola Sentier, Cantina Ce.Vi.V., Cantina Fratelli Tormena, Azienda Agricola Frozza, Mass Bianchet, Cantina Al Cartizze di Bepi Boret, Cantina Zanetton, Azienda Agricola Campion, Tenuta Torre Zecchei, Azienda Agricola Val Varse, Azienda Agricola di Graziano Sanzovo, Cantina Produttori di Valdobbiadene Val d’Oca, Cantina di Massimo Zambon, Dal Din Spumanti ed Azienda Agricola Riccardo. Frizzante anche il pacco gara, che quest’anno conterrà anche una bottiglia di prosecco Alnè Extra Dry. Per partecipare alla Prosecco Run è possibile iscriversi fino a venerdì 23 novembre (tutte le informazioni sul sito www.prosecco.run) mentre per la Prosecchina saranno accettate, non solo iscrizioni via e-mail e presso la sede operativa di Maratona di Treviso, ma anche iscrizioni sia sabato 1 dicembre dalle ore 14 alle ore 18 nel Centro Polifunzionale sia il giorno stesso della manifestazione, domenica 2 dicembre dalle 7.30 alle 9.40 nella sede della partenza, alla cantina La Tordera.