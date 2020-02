Casse di espansione lungo il Piave: sit-in di protesta in Piazza dei Signori

Guidati dal sindaco di Crocetta del Montello, Marianella Tormena, decine di attivisti sono arrivati mercoledì 19 febbraio in Piazza dei Signori per manifestare il loro dissenso nei confronti del bacino di espansione che la Regione ha intenzione di realizzare sul fiume Piave a Ciano del Montello. Un progetto che, secondo gli attivisti, rischia di mettere a rischio la fauna e la flora locale all'interno di un’area protetta inserita nella rete Natura 2000.

Mercoledì il vertice in Prefettura a Treviso ha sancito che il progetto si farà per volere del Ministero. La Regione è un semplice esecutore della volontà ministeriale che ha deciso di finanziare l'opera nel nome della sicurezza. Lo scopo delle future casse di espansione sarebbe quello di evitare nuove piene del fiume Piave come nel caso della tempesta Vaia che ha flagellato il Veneto nell'autunno del 2018. Il progetto ha sollevato da subito molte polemiche perché rischia di stravolgere un'area molto delicata come quella delle grave del Piave sul Montello. Proprio per questo decine di manifestanti sono scesi in Piazza dei Signori con lo scopo di denunciare quanto stava venendo deciso in Prefettura. Nel frattempo oggi, giovedì 20 febbraio, alle ore 18 Franco Nicoletti, presidente del comitato Grave di Ciano, incontrerà il sindaco Tormena per concordare le prossime mosse da farsi nella speranza di tutelare il più possibile l'area delle grave di Ciano.