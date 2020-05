Mercato di Oderzo, protesta degli ambulanti in piazza: «Postazioni stravolte»

Doveva essere un mercoledì di ripartenza per il mercato del centro storico di Oderzo ma la mattinata di oggi è stata segnata dalla protesta degli ambulanti locali scesi in piazza per manifestare contro il nuovo posizionamento delle bancherelle deciso dal Comune di Oderzo.

In mattinata gli ambulanti si sono radunati in Piazza Grande per manifestare il loro dissenso sotto il controllo degli agenti della Polizia municipale. Surreale la scena in Corso Umberto I, a pochi metri dalla piazza principale del paese, dove gli ambulanti hanno parcheggiato i loro furgoni in una lunga fila senza esporre la merce in vendita. A scateneare la mobilitazione degli espositori sono state le nuove disposizioni annunciate nelle scorse ore dal sindaco Maria Scardellato. Per chiare ragioni di sicurezza, nel rispetto delle ultime disposizioni decise dal Governo, il Comune opitergino ha dovuto ridisegnare completamente la mappa del mercato del mercoledì in centro storico. Molti ambulanti, presenza fissa da anni al mercato di Oderzo, si sono visti cambiare la loro postazione. «Commercianti che venivano al mercato da più di 30 anni, pagando le loro tasse, sono stati spostati dalle postazioni che avevano prima dell'emergenza Coronavirus per venire sostituiti da nuovi espositori. Non si capisce più niente» commenta un ambulante. Anche alcuni cittadini hanno espresso perplessità sulla nuova disposizione delle bancherelle: «Molti clienti sono disorientati, le bancherelle sono sparpagliate un po' ovunque, dalle scuole elementari Dall'Ongaro fino alla piazza» fanno notare alcuni cittadini. Una protesta, quella degli ambulanti di Oderzo, molto simile alla mobilitazione avvenuta ieri mattina, martedì 19 maggio, al mercato di piazza Giorgione a Castelfranco Veneto.