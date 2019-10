A scuola arriva la Protezione Civile: studenti coinvolti in lezioni di pronto soccorso

Giornata di divertimento e lezioni di primo soccorso per i bambini della scuola elementare di Castello Roganzuolo. Sabato, infatti, i tanti studenti del complesso scolastico sono stati coinvolti in una importante esercitazione di primo soccorso in caso di calamità (come incendi e alluvioni) che ha coinvolto la protezione civile, i vigili del fuoco, la polizia locale, il Suem 118 e la Croce Rossa. I ragazzini sono stati inoltre coinvolti in un'esercitazione di evacuazione della scuola, momento nel quale sono state poi testate anche le procedure di triage con l'impiego di un tablet connesso in tempo reale alla Centrale Operativa.

Gallery