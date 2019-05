Casale sul Sile: la Protezione civile inaugura la nuova sede per i 20 anni di attività

Grande doppia festa per i volontari dell'associazione di Protezione Civile di Casale sul Sile. Domenica 16 giugno, alle 10.45 inaugureranno la nuova sede comunale, presso via Schiavonia 91, festeggiando al contempo i 20 anni di servizio alla comunità.

Si tratta di una doppia tappa estremamente importante per il gruppo di volontari che ogni giorno è operativo con un servizio costante di vigilanza, assistenza, soccorso sul territorio di Casale sul Sile. Un appuntamento supportato dall'amministrazione comunale, cui tutta la cittadinanza è invitata per conoscere da vicino chi ha scelto di sostenere con il proprio tempo e le proprie energie la comunità in cui vive. È questa anche l'occasione per raccogliere informazioni sulle attività svolte e la modalità di adesione all'associazione, sempre aperta a nuove forze e che vive ogni persona come vera e propria risorsa, di sicuro talento e meritevole di ricevere gratifica per quel che può dare.

Afferma a tal proposito il presidente, Andrea Borghesan, recentemente rieletto: «Questo momento è particolarmente importante per tutti i volontari, ma credo anche per la comunità. Non siamo infatti due entità separate, siamo tutti parte di una grande famiglia dove chi può, in termini di tempo, forze ed energie, si mette a disposizione di chi non può per i più svariati motivi. Il nostro concetto di volontariato infatti è che ognuno dà quel che è nelle sue possibilità e forze, così deve essere. Da chi svolge ruoli di responsabilità, ad esempio sanitaria o di protezione civile, a chi invece può dedicarci il tempo di sistemare la sede, di sbrigare aspetti burocratici, o altro, ogni ruolo è ben accetto e tutti siamo parte di un sistema, che – per fare un esempio estremo - ha bisogno anche di chi mette su il caffé ai volontari in servizio, per andare avanti!»