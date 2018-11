Siglato in Prefettura il protocollo per la prevenzione dei suicidi

I suicidi costituiscono oggi una delle emergenze sociali che investe senza distinzioni persone di tutte le età e di tutte le fasce sociali e sta generando tra la popolazione un generale allarme.

Per fare il punto su questa delicata tematica, il Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà ha incontrato giovedì mattina a Palazzo del Governo, i componenti inter-istituzionali firmatari del Protocollo d’intesa per la “Promozione di iniziative in materia di prevenzione dei gesti suicidari”, siglato nel settembre 2017. L’incontro è stato un momento rilevante per tutti i componenti che hanno potuto consolidare maggiormente le iniziative già intraprese ed esaminare nuovi progetti, anche in virtù dell’adesione di nuovi firmatari. Nell’aprire i lavori il Prefetto ha sottolineato quanto sia necessario per affrontare questo diffuso malessere e per, ovviamente, sopperire alle cause, mettere in campo sul territorio una risposta forte capace di arginare il fenomeno. Ecco che la condivisione e l’impegno odierno è fondamentale per stabilire una rete di relazioni tra le Istituzioni, le forze di polizia, gli enti territoriali, i servizi sanitari, la scuola e le associazioni operanti nel privato. Gli obiettivi condivisi ed approvati nel corso dell’odierno incontro hanno primariamente tenuto conto dell’esigenza di far fronte a tale fenomeno sul piano clinico, epistemologico, formativo e preventivo. A concludere il momento odierno il rinnovo del protocollo e la definizione della “Mission del Tavolo”, condivisa da tutti i presenti, che continuerà ad approfondire e generare, ognuno nei rispettivi ambiti operativi, un “linguaggio” comune, tale da concepire uguale senso e significato ai suicidi rilevati in provincia e alle modalità di prevenzione da attuare per contenere il rischio