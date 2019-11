Acqua alta, l'orchestra del teatro La Fenice si trasferisce a Treviso

L’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice di Venezia ospiti al “Del Monaco” per preparare il “Don Carlo” di Giuseppe Verdi che aprirà la stagione concertistica 2019-2020.

Un evento che sta portando sul palco del Teatro Comunale una carovana di 200 professionisti di caratura internazionale e uno dei più famosi direttori d’orchestra al mondo, il maestro Chung Myung-Whun. L’acqua alta che ha colpito duramente la Città di Venezia negli ultimi giorni, ha infatti messo fuori uso l’impianto elettrico e il sistema antincendio del Teatro La Fenice, costringendo i musicisti a proseguire altrove il momento clou delle prove. «Grazie al Teatro Stabile del Veneto, ci siamo resi disponibili e onorati ad ospitare l’Orchestra del Teatro La Fenice - le parole del sindaco Mario Conte - Ho avuto modo di portare un saluto al maestro Chung, che ci ha ringraziati per l’accoglienza e si è complimentato per la bellezza della nostra città. Sapere che il nostro palcoscenico viene calcato da professionisti di questo calibro ci rende veramente orgogliosi. Colgo l’occasione per rinnovare la vicinanza dei trevigiani e il sostegno a Venezia e a tutte le sue istituzioni in questo momento drammatico».