Ospedale di Vittorio Veneto, riattivato il Punto nascita

La direzione dell’Ulss 2 ha annunciato che da oggi, lunedì 28 ottobre, il Punto Nascita dell’ospedale di Vittorio Veneto è nuovamente operativo. Tutte le utenti dell’area vittoriese potranno far di nuovo riferimento al nosocomio di Costa sia per le prestazioni che rientrano in ambito ginecologico che per quelle dell’area ostetrica.