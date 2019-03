Quartiere Latino: l'ex Dersut diventa un bar-ristorante per turisti e studenti

Per un locale che chiude, una nuova attività è subito pronta a rimpiazzarlo. Succede al Quartiere Latino di Treviso dove gli spazi lasciati liberi dall'ex caffetteria Dersut, saranno presto occupati da un nuovo locale che si ispira alla fortunata tradizione dei diner americani.

Un bar-ristorante voluto dai fratelli Penzo Aiello, già artefici del successo del Filò di via Cadorna. Come riportato da La Tribuna di Treviso, il nuovo bar-ristorante strizzerà l'occhio soprattutto ai turisti stranieri proponendo un menù ricco dal giorno alla notte con colazioni salate (uova e pancetta) in stile americano, mentre a pranzo sarà dato spazio agli studenti del vicino polo universitario con gustosi ma veloci spuntini da assaggiare in pausa pranzo. La sera gran finale con aperitivi e cocktail molto più vicini alla tradizione veneta. Il Diner prenderà il posto dell’ex Dersut e occuperà anche gli spazi del vicino negozio di abbigliamento chiuso ormai da tempo. In totale il nuovo locale potrà contare su 60 coperti all'interno e 55 all'esterno con tanto di vista sulle acque del Cagnan. Una realtà che i titolari sperano possa essere informale e al tempo stesso flessibile alle esigenze della clientela, portando una ventata d'aria fresca in centro città. Anche se lo stile e l'impostazione saranno ispirati alle tavole calde statunitensi, c'è da star sicuri che la qualità delle materie prime sarà tutta nostrana, aggiungendo al diner americano quel tocco di classe in più. Sarà una scommessa vincente? Solo il tempo potrà dirlo. L'inaugurazione è prevista entro il mese di maggio ed è già uno degli eventi più attesi della primavera trevigiana.