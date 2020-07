Urbecom: un questionario per costruire il futuro del commercio in città

Un questionario per identificare gli obiettivi e pianificare il rilancio del cuore dinamico ed economico della città dopo l’emergenza Covid-19. È stata promossa, all’interno del progetto Urbecom Treviso, un’indagine destinata agli operatori economici e commercianti del centro e dei quartieri. Lo scopo è quello di monitorare lo stato dell’arte, comprendere le azioni che sono state fatte per affrontare l’emergenza Coronavirus e soprattutto valutare insieme il potenziale di strumenti e competenze disponibili per costruire una strategia di sviluppo e crescita in linea con quanto richiesto dalle persone e dal mercato e in termini di aggiornamento delle modalità di fare impresa, soprattutto con l’utilizzo del digitale. Per questo motivo, sono stati invitati tutti gli operatori a entrare nel sito del Comune di Treviso e di Urbecom Treviso per procedere con la compilazione del breve questionario entro la data del 9 agosto. L’aggregazione delle informazioni porterà ad una analisi della situazione corrente e consentirà una programmazione delle attività di progetto orientate a rendere gli operatori e conseguentemente la Città più forti ed efficaci nelle proprie azioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

http://www.urbecomtreviso.it/p/questionario-on-line-distretto-del-commercio-urbecomtreviso