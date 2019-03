L'asilo chiude, corsa contro il tempo per trovare una soluzione

Il prossimo 31 luglio, a causa dei pesanti debiti, chiuderà i battenti l'istituto "Domus Nostra" di Quinto di Treviso, gestito dalle suore di Nostra Signora della carità del buon pastore. Sono ben 37 i bimbi a cui i genitori dovranno trovare una nuova sistemazione, oltre alle maestre che resteranno inevitabilmente senza lavoro. Una possibile soluzione al problema giunge in queste ore dalla direttrice dell'asilo "Luna d'Oro", Rachele Pezzillo . La struttura, con sede in via Garibaldi, sempre a Quinto, ospita attualmente 30 bimbi e ora come ora non potrebbe, in tempi brevi, assorbire i piccoli della "Domus Nostra". Ma si cerca una possibile via d'uscita all'enpasse.

«Noi saremmo disponibili a qualsiasi soluzione -spiega Pezzillo- la "Domus Nostra" riceveva un contributo del Comune che noi non percepiamo e questo potrebbe aiutarci: io mi sto muovendo e sono disposta ad intervenire. Chiaramente però servirebbe una sede più ampia». Nei prossimi giorni potrebbe già esserci un primo incontro con il sindaco di Quinto, Mauro Dal Zilio.