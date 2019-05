Ex sindaco nel mirino, avvelenati i suoi due cani: uno è morto

Grave episodio nel pomeriggio di domenica a Quinto di Treviso, in via Pasubio. L'ex primo cittadino Mauro Dal Zilio, rincasando presso la sua abitazione, ha trovato uno dei suoi due cani morto, in giardino. L'animale (Tessa il suo nome) è stato avvelenato, come appurato dal veterinario fatto intervenire sul posto, da alcuni bocconi killer. L'altro cane, Ettore (di proprietà della madre di Dal Zilio che vive nell'abitazione a fianco), non ha invece avuto conseguenze. Dal Zilio ha sporto denuncia ai carabinieri di Zero Branco.