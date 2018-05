Il regista Rosario Brucato trionfa a Los Angeles e ad Hollywood

QUINTO DI TREVISO Il giovane filmmaker Rosario Brucato vince nei festival internazionali di Los Angeles con "The Different Being" aggiudicandosi l'Onorabile Menzione come miglior regista esordiente al Festigious Internazional Film Festival di Los Angeles, vince il premio come miglior filmmaker indipendente al Top Shorts negli USA, il Bronze Award come miglior regista, sempre nella nota capitale cinematografica californiana, al L.A. Shorts Awards; vince il Platinum Award al Mindfield Film Festival di Los Angeles come miglior cortometraggio e si aggiudica l'Onorabile Menzione come miglior regista esordiente all'Independent Shorts Awards a Los Angeles nel North Hollywood. L'esordio del giovane filmmaker ha ottenuto ottimo riscontro internazionale: Brucato è stato nominato in Germania per il montaggio, in Spagna a Barcellona come miglior filmmaker e miglior cortometraggio narrativo, in Florida a Miami come miglior cortometraggio narrativo e varie nomination gli sono scattate a Hollywood dove concorre attualmente; è stato nominato in festival Europei con giurie provenienti da vari Stati europei, ha vinto la semifinale a Mosca all'Eurasia International Monthly Film Festival e di recente il suo esordio ha ottenuto due vittorie all'ISA nel North Hollywood. Ottiene varie nomination anche a New York e sempre a New York vince la sorella del regista che si aggiudica il Silver Award come miglior attrice al NYC Indie Film Awards.

I protagonisti di "The Different Being", Veronica Brucato e Giuseppe Brucato vincono come miglior coppia di attori protagonisti sempre all'Independent Shorts Awards nel North Hollywood. Il giovane filmmaker è stato apprezzato anche nello Stato dell'Oregon negli USA e ha ricevuto attenzioni anche a Santa Monica e Beverly Hills. Una giuria di Los Angeles ha considerato il suo esordio come un omaggio al maestro dell'horror italiano Dario Argento. Il regista è stato recentemente invitato a Los Angeles con pass gratuito per un evento organizzato da una major hollywodiana. Il filmmaker ha effettuato sopralluoghi anche in Sicilia e ha scelto alcune location in provincia di Treviso, tra cui Quinto di Treviso dove il giovane regista si è recato per i sopralluoghi con la giovane attrice. Presto sceglierà un'attrice competente nel settore cinematografico e sarà affiancato anche da maestranze trevigiane ed entro luglio inizieranno le riprese del suo prossimo lavoro.