Sabato 28 luglio ultimo appuntamento di Sile Jazz a Quinto in Villa Memo Giordani Valeri

QUINTO DI TREVISO Dopo che l'attesissima crociera jazz di venerdì 27 luglio - il concerto live dei Sidewalk Cat 5et sul battello nella laguna di Venezia - ha registrato il sold out, Sile Jazz si congeda dal suo pubblico con un progetto che scalda i cuori e li coinvolge per la grande passione. Sabato 28 luglio, alle 21 è infatti atteso ultimo appuntamento di Sile Jazz a Quinto di Treviso in Villa Memo Giordani Valeri (ingresso libero). Protagonista della serata è l'appassionato progetto Flamencontamina. La band, numerosa e dall'organico inusuale, è composta da Roberto Talamona alla chitarra flamenca, Toti Canzoneri al flauto traverso, Lautaro Acosta al violino, Tommy Bradascio alla batteria e percussioni, Mario Caccia al basso, Francesco Perrotta a cajon e percussioni e Flaviano Braga alla fisarmonica.



Flamencontamina è l'incontro tra le antiche origini popolari della danza andalusa di fine Settecento (il Flamenco, appunto) con gli odierni linguaggi musicali, fatti anche di tecnologia e di improvvisazione; è l'incontro tra strumentisti creativi e pieni di energia che da vari anni e vario titolo riscoprono il folklore antico dei paesi bagnati dal Mare Nostrum. Chitarra, basso acustico, un set percussivo ampio ed originale, flauto traverso, violino: ingredienti attraverso i quali flamenco, pop, jazz e blues si mescolano e danno vita ad un vibrante escursione con idiomi ritmici molto coinvolgenti, ma anche aspetti di lirismo e magica poesia. Flamencontamina è virtuosismo, orgoglio, affetto per un genere che sprigiona ogni emozione, perché rimanda alle radici comuni del Mediterraneo.