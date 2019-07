A Voice for Europe: 30 talenti di Veneto e Friuli in gara a Quinto di Treviso

Venerdì 12 luglio il MUST Pub di Quinto di Treviso ospiterà la prima semifinale di “A voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia” edizione 2019, il prestigioso concorso canoro internazionale giunto al suo 51° anno di vita. In provincia di Treviso arriveranno 30 talenti del Veneto, Friuli Venezia Giulia e zone limitrofe selezionati nel corso dei casting svolti nei mesi scorsi.

I concorrenti, suddivisi nelle due categorie (brani in lingua italiana e in lingua straniera), si contenderanno l’accesso alle finali del 29, 30 e 31 agosto a Chianciano Terme (SI). Sarà una giuria qualificata di addetti ai lavori del settore musicale a valutare le esibizioni, che saranno half playback e di fronte al pubblico. Solo i migliori saranno promossi alle rispettive finali di categoria. L’appuntamento è per venerdì 12 luglio a partire dalle ore 21 al MUST di via Zagaria 2. L’ingresso è gratuito.