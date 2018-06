Trecento ragazzi in centro a Treviso pronti a giocare a Qwertopoli

TREVISO Mercoledì 13 giugno trecento ragazzi si sono dati appuntamento, dalle ore 15 alle 19, in centro storico per la prima partita di Qwertopoli. Inserito nelle iniziative di Qwert, il social network protetto, pensato dall’Ulss 2 per i giovani, il gioco ricalca la struttura del Monopoli ma si pone obiettivi diversi: invece dell’accumulo di capitale si chiede ai ragazzi di accumulare crediti (Qwerteri, la moneta di Qwertopoli), in termini di qualità delle prove e di soluzione di problemi che il gioco via via propone. Il circuito sarà interamente ospitato nel centro storico.

Ogni luogo sarà gestito da un referente di postazione, dipendente dell’Azienda Ulss 2, e da operatori dei Progetti giovani territoriali e si avvarrà della collaborazione della polizia locale, che garantirà la sicurezza della manifestazione. Obiettivi strategici dell’iniziativa saranno: confronto e collaborazione per nella soluzione dei problemi e nel prendere decisioni; comunicazione efficace e capacità di relazione; empatia, gestione delle emozioni, gestione dello stress; movimento e orientamento; cooperazione tra giocatori che non si conoscono. Si partirà alle 15 da Piazza dei Signori, divisi per scuole e formazione di squadre miste. Nella fase di gioco i ragazzi si muoveranno dopo l’esito del dado, per dodici prove complessive, da una postazione all’altra come nei giochi da tavolo. Sono state previste 27 postazioni: postazione VIA!/Banca, caselle probabilità/imprevisti che inviano le squadre in Piazza dei Signori, postazioni in Piazza dei Signori dove pescare gli imprevisti e le probabilità. Ci sarà una postazione carcere con alcuni agenti di polizia locale per una prova sull’educazione stradale e, al termine della gara saranno premiate le prime tre squadre qualificate.