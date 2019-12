Uccisa a Capo Verde: sui social una raccolta fondi per aiutare i figli

Il dolore per la tragica scomparsa di Marilena Corrò è ancora vivo e impossibile da dimenticare per le tante persone che l'avevano conosciuta. La notizia del brutale delitto in cui la 52enne ha perso la vita nel suo bed and breakfast a Capo Verde ha scosso in questi giorni gli animi di tantissimi trevigiani.

Tra questi c'è anche il giovane Alberto Casellato, trevigiano emigrato in Australia, a Birsbane, per cercare fortuna. Proprio come aveva fatto Marilena Corrò seguendo le orme del padre albergatore, anche lui a Capo Verde. Casellato ha deciso di avviare una speciale raccolta fondi su Facebook per aiutare i due figli di Marilena, uno di 21 e l'altra di 17 anni rimasti senza mamma per colpa di un omicida senza scrupoli. In poche ore la raccolta fondi il cui scopo è quello di raggiungere i 15mila euro, ha sfiorato la soglia dei 3mila euro raccolti. Una cifra davvero significativa che di sicuro non colmerà il vuoto della perdita ma potrebbe tornare davvero molto utile ai figli della donna. Marilena Corrò si era trasferita a Capo Verde da Treviso un anno e mezzo fa per occuparsi del bed and breakfast "A Paz". Una donna carismatica e determinata che aveva deciso di allontanarsi dai propri figli nella speranza di garantirgli una base economica indispensabile al loro futuro. Due adolescenti dall'ammirevole forza, che quando non studiano lavorano, che per l'ennesima volta vengono messi alla prova dalla vita e che d'ora in avanti dovranno affrontare i problemi che quest'ultima gli presenta senza contare sulla loro mamma. Casellato commenta con queste parole la sua iniziativa: «Il mio è un gesto che spero aiuterà i figli a sostenere le spese economiche per riportare la mamma a casa al fine di poterle dire addio. Cara Marilena, sappi che continuerai a vivere nella memoria dei tuoi due cari bambini e del loro padre, che tanto ti piangono».

A questo link potete trovare le indicazioni per donare il vostro aiuto ai figli di Marilena