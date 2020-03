Coronavirus: avviata la raccolta fondi per aiutare gli ospedali dell'Ulss 2

L’associazione Per Mio Figlio Onlus ha avviato in queste ore un'importante raccolta fondi a sostegno delle iniziative dell’Ulss 2 per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Per sostenere le iniziative di sanità pubblica a favore degli ospedali trevigiani in questo momento difficile, i cittadini sono chiamati a partecipare a questa iniziativa.

Qui di seguito la storia con cui l'associazione Per Mio Figlio ha presentato l'iniziativa. Un giorno nella foresta scoppiò un grande incendio. Di fronte all'avanzare delle fiamme, tutti gli animali scapparono terrorizzati mentre il fuoco distruggeva ogni cosa senza pietà. Leoni, zebre, elefanti, rinoceronti, gazzelle e tanti altri animali cercarono rifugio nelle acque del grande fiume, ma ormai l'incendio stava per arrivare anche lì. Mentre tutti discutevano animatamente sul da farsi, un piccolissimo colibrì si tuffò nelle acque del fiume e, dopo aver preso nel becco una goccia d'acqua, incurante del gran caldo, la lasciò cadere sopra la foresta invasa dal fumo. Il fuoco non se ne accorse neppure e proseguì la sua corsa sospinto dal vento. Il colibrì, però, non si perse d'animo e continuò a tuffarsi per raccogliere ogni volta una piccola goccia d'acqua che lasciava cadere sulle fiamme. La cosa non passò inosservata e ad un certo punto il leone lo chiamò e gli chiese: "Cosa stai facendo?". L'uccellino gli rispose: "Faccio la mia parte per spegnere l'incendio!".

L'Iban per le donazioni è il seguente: IT47V0306909606100000160572

Causale: emergenza Coronavirus

Intestata ad Associazione “Per Mio Figlio” Onlus.