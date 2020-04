Coronavirus, bidoni del verde gratis a domicilio per chi ne è sprovvisto

In base alle disposizioni del Consiglio di Bacino Priula, Contarina ha deciso di ampliare il servizio porta a porta del vegetale, dotando dell’apposito contenitore le utenze domestiche che lo richiederanno e che ne sono sprovviste perché abituate a portare sfalci d’erba agli EcoCentri, temporaneamente chiusi per l’emergenza Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A queste utenze Contarina effettuerà la consegna gratuita a domicilio dei contenitori. I cittadini possono richiedere bidoni con una volumetria da 120 oppure 240 litri che in questo periodo dell’anno verranno svuotati una volta alla settimana nei giorni indicati nell’EcoCalendario. Per richiedere il contenitore basta contattare il numero verde 800.07.66.11 da telefono fisso oppure il numero 0422.916500 da cellulare e digitare il tasto 4. Per le utenze che scelgono di attivare la raccolta porta a porta del vegetale, i costi fissi del servizio saranno calcolati solo in proporzione al periodo di effettivo utilizzo, mentre i singoli svuotamenti verranno regolarmente conteggiati. Le tariffe sono quelle ordinarie pubblicate sul sito del consiglio di bacino PRIULA (www.priula.it)