Raduno degli Alpini a Vittorio Veneto: modifiche a viabilità e sosta in città

VITTORIO VENETO Il clima “adunata” del raduno sta per essere raggiunto e già da martedì 12 e mercoledì 13 giugno saranno visibili in città le prime variazioni secondo l’ordinanza emessa dal comando di polizia locale, per permettere l’installazione di infrastrutture a supporto del Raduno Triveneto degli Alpini. Per questo sono già stati istituiti i divieti di sosta con rimozione e di transito dalle ore 06.00 alle ore 24 di martedì 19 giugno nei seguenti luoghi della città:

Piazza Medaglie d’Oro, eccetto il tratto compreso tra Piazza del Popolo e il parcheggio a piani in struttura e il tratto tra Via Brandolini e Via Nannetti; in Viale Vittorio Emanuele II, dall’intersezione con Via Nannetti al civico n° 3. Viale Vittorio Emanuele II, dal civico n° 3 all’intersezione con Via Dante, eccetto mezzi pubblici di linea e veicoli a servizio dell’Ufficio Postale. Attenzione: gli stessi provvedimenti saranno adottati anche al controviale di Viale della Vittoria, nell’area antistante la Banca Popolare di Verona e in Via Carducci, nei parcheggi a pettine posti a ridosso dell’edificio della ex Banca Popolare di Novara.

Per mercoledì 13 giugno saranno invece istituiti dalle 6 fino alle 24 del 19 giugno i divieti di transito e di sosta con rimozione in Viale della Vittoria, nel tratto compreso tra le due intersezioni con il Viale Trento e Trieste e in Piazza del Popolo, nell'area in prossimità dell’incrocio con il Viale della Vittoria; in Largo Cavallotti e nel controviale di Viale della Vittoria compreso tra la Via Carducci e la Via Battisti. Inoltre viene istituito il senso unico di circolazione in Viale della Vittoria, nel tratto compreso tra Viale Trento e Triste e la Via Battisti con l’obbligo di svolta a destra per chi percorra il viale della Vittoria con direzione Sud-Nord e giunga all'intersezione con Via Battisti.