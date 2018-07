Vittorio Veneto in festa per il Raduno dell'Arma di Cavalleria

VITTORIO VENETO Questo fine settimana la città di Vittorio Veneto ha ospitato il 45° Raduno Nazionale dell’Arma di Cavalleria. Il comune trevigiano, teatro della omonima e determinante battaglia per la fine del primo conflitto mondiale, combattuta tra il 24 ottobre e il 3 novembre 1918, ha voluto rinsaldare, nell’anno del Centenario della Vittoria, il legame con le associazioni d'Arma, ospitando altre analoghe manifestazioni che, in costante collaborazione con l’esercito, hanno come obiettivo comune quello di tramandare la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per l’unità nazionale.

Apice dell'evento è stata la sfilata che ha percorso Viale della Vittoria protagonisti, la Fanfara e lo Squadrone a Cavallo del reggimento “Lancieri di Montebello”, la batteria a cavallo del reggimento “Voloire”, con al traino un pezzo d’artiglieria storico perfettamente funzionante, una pattuglia di cavalieri in uniforme storica dei Lancieri di Firenze, rappresentanze delle diverse associazioni combattentistiche e quasi tremila radunisti. Presente alla cerimonia gli stendardi del “Genova Cavalleria”, “Piemonte Cavalleria”, “Lancieri di Novara” e la Bandiera di Guerra del 32° reggimento Carri, la Fanfara della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” e uno Squadrone composto da personale del reggimento Genova Cavalleria, unico reparto ad avere ottenuto due Medaglie d’Oro al Valor Militare per lo stesso fatto d’arme. Lo sfilamento dei reparti in armi e dei radunisti in viale della Vittoria, è stato preceduto dalla lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dagli interventi conclusivi delle autorità. Il sindaco Tonon ha voluto ricordare come sia stato determinate il contributo del “Genova Cavalleria” e dei “Lancieri di Novara” 100 anni fa (in poche ore persero metà dei propri effettivi) nel permettere, dopo Caporetto, il ritiro dell’Esercito sul Piave. Il Presidente dell'Anac, Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Alipio Mugnaioni, ha voluto ripetere, come da tradizione, gli ordini della carica di cavalleria per ricordare quanti sono caduti in battaglia. Infine il Generale Paolo Gerometta ha ricordato i valori caratteristici della Arma di Cavalleria di ieri, di oggi e del futuro: rispetto, generosità, cortesia, autodisciplina. Questi valori devono essere alla base del nostro vivere quotidiano e l’Arma di Cavalleria si impegna a svilupparli e a conservarli. Al termine il commosso passaggio del cavallo scosso, a ricordo di tutti i caduti, accompagnato dal 95enne Sergente Giancarlo Cioffi, reduce della carica di Isbuscenskij del 24 agosto 1942.

Numerose le autorità intervenute tra cui il Comandante la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, Generale di Brigata Giovanni Parmiggiani, molti sindaci della Provincia di Treviso, rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Il sabato precedente un pubblico emozionato ha potuto assistere al celebre carosello di lance, saggio delle abilità equestri dello Squadrone a cavallo dei Lancieri di Montebello e del reggimento artiglieria a cavallo “Voloire”, con l'accompagnamento musicale della Fanfara a cavallo del Montebello, interamente composta da cavalli dal manto grigio. Una rassegna unica per l'elevato livello tecnico, ed espressione delle capacità dei militari che hanno eseguito una serie di movimenti coordinati e complessi, effettuati governando il cavallo con la sola mano sinistra e impugnando con la destra la lancia in legno di frassino, l'arma di oltre due metri con cui la cavalleria si scagliava in massa caricando l'avversario. Al grido poi dell'ordine di “Caricat” i cavalieri si sono lanciati nella fedele riproduzione della celebre carica della battaglia combattuta il 20 maggio 1859 nei pressi di Montebello, da qui il nome del reggimento, che segnò una vittoria fondamentale verso l'Unità d'Italia. Suggestivi i colpi a salve, sparati dai militari del “Voloire”, il reggimento di Artiglieria Terrestre “a Cavallo”, utilizzando il cannone storico al loro seguito. Un gran finale per una cerimonia che ha riscosso un grande successo.

