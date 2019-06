Veicoli storici in mostra a Solighetto: l'evento fa il pieno di visitatori

Grande successo per il 9° Raduno Veicoli Storici che si è tenuto domenica 2 giugno presso la Cantina Scottà–D’Andrea a Solighetto, azienda già famosa alle cronache per ospitare il carro armato T55 russo esposto alla Biennale di Venezia.

Mezzi militari, camion e qualche auto storica hanno fatto bella mostra in una cornice attorniata da bellissimi paesaggi collinari del pievigino e vigne pregiate che circondano questo complesso di case coloniche antiche fulcro ancor oggi della moderna vita contadina. Non è mancata una visita da parte del sindaco Soldan di Pieve di Soligo per un brindisi ed un lieto augurio di buon compleanno al proprio concittadino Evangelista stimato collezionista che il 3 giugno compie 84 anni. Si sono radunati un centinaio di appassionati provenienti oltre che dal trevigiano e dalle province limitrofe anche dal Trentino, dall’Emilia e dal Friuli tutti accomunati dall’amore per i mezzi d’interesse storico. Hanno partecipato all’evento numerosi club come la Lega Antichi Motori, il Circolo Italiano Camion Storici, il Gruppo Happy days, il club Camion Storici Nordest e il locale club dei Volontari d’Europa Sport & Motori federato al Registro Italiano Veicoli Storici e che al raduno ha presentato per la prima volta il suo Iveco 190-42 del 1986 ex Croce Rossa Italiana. Inaugurato in casa Scottà al termine di un impegnativo restauro un Lancia Esatau del 1944 in servizio alla Polizia Africa Italiana. Prossimo appuntamento per i camion, corriere, trattori e veicoli militari storici l’8 e il 9 giugno a Caldonazzo in trentino per una due giorni di rievocazione storica dei mezzi che percorrevano le strade italiane di un tempo.