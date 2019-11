Passeggia in centro con gli amici: 19enne sviene in Piazza Borsa

Attimi di grande preoccupazione, nel tardo pomeriggio di domenica 10 novembre in Piazza Borsa a Treviso. L'ambulanza del Suem 118 e una volante della polizia locale sono intervenute per soccorrere V.M. una ragazza di 19 anni svenuta mentre stava passeggiando con altri tre suoi amici.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la giovane soffre di una malattia che sta curando con una serie di farmaci e, per questo motivo, era già nota al personale medico intervenuto in Piazza Borsa. A dare l'allarme è stata un'amica della 19enne che, capita al volo la gravità della situazione, ha provveduto a chiamare i soccorsi sul posto. Intorno all'ambulanza si è creato in pochi minuti un numeroso capannello di curiosi. In Piazza Borsa è intervenuta anche una volante della polizia locale per controllare che la situazione non degenerasse. La 19enne è stata caricata sull'ambulanza e trasportata al Ca' Foncello. Rianimata pochi minuti dopo, le sue condizioni non sarebbero gravi ma la malattia di cui soffre potrebbe riportarla ad avere anche in futuro delle crisi simili a quella avvenuta domenica in pieno centro storico.