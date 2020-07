AI nastri di partenza la rassegna estiva “Saccol e il suo valore ambientale”

“Saccol di Valdobbiadene e il suo valore ambientale”: è questo il titolo dell’originale rassegna estiva che guarda al futuro con spirito innovativo, puntando alla valorizzazione del suo ambiente di valore e ad un turismo slow non più attratto solamente dal “nettare” di questa terra. Quattro eventi incentrati sulla sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione delle tradizioni locali che sono organizzati dalla Pro Loco di San Pietro di Barbozza e dall’associazione pievigina “Amici del Bosco” con il sostegno del Comune di Valdobbiadene, oltre alla collaborazione dell’Associazione commercianti di Valdobbiadene, della Pro Loco di Miane e dal gruppo di Belluno dell’Associazione micologica “Bresadola”.

Il “taglio del nastro” avverrà in piazza a Saccol sabato 18 luglio, alle ore 17, con la camminata attorno al Col Croset. Un’immersione nel verde per conoscere gli ambienti dove crescono le erbe spontanee e i funghi tipici della zona e dove vive la fauna locale, oltre ad un approfondimento sulle gemme storico-artistiche del Col Croset, che ospita i resti del medievale castello del Mondeserto, e l’oratorio di San Biagio. All’arrivo ci sarà un piccolo ristoro al ristorante “Alla Pergola” e, a seguire, una cena in cui la cucina dell’Altamarca incontrerà gusti e sapori della Sicilia. Giovedì 23 luglio, alle ore 20, al ristorante “Alla Pergola” ci sarà la prima presentazione valdobbiadenese del libro “Herbarium, 116 erbe in Cartizze”: un’importante ricerca scientifica voluta dalla cantina Ruggeri e realizzata da due ricercatori dell’Università di Padova, che condurranno la serata.

Il terzo evento della rassegna è legato ad un luogo simbolo della borgata di Valdobbiadene: l’ex scuola elementare “VII Umanitaria”, chiusa esattamente 50 anni fa, nell’anno scolastico 1969-1970. Domenica 26 luglio la scuola riaprirà nuovamente le sue porte per l’inaugurazione della sezione di Valdobbiadene dell’associazione “Amici del Bosco” e per ospitare la mostra micologica (funghi) e di erbe spontanee trevigiane e bellunesi che si terrà con orario continuato dalle ore 9 alle 21.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ultimo incontro dell’edizione 2020, che si terrà giovedì 30 luglio alle ore 20, regalerà una rara sorpresa ai visitatori di Saccol. Sulla terrazza tra i vigneti di Cal Piander, a 100 metri dalla piazza della borgata, tre cultori di astronomia offriranno ai presenti l’opportunità di vedere da più vicino la Luna, i pianeti Giove e Saturno, le stelle e le federi riproduzioni degli strumenti astronomici utilizzati da Cristoforo Colombo per raggiungere le “Indie” (astrolabio, notturnale, quadrante e balestriglia). Gli organizzatori fanno sapere che ai partecipanti sarà chiesto di rispettare le norme di comportamento previste dal Ministero della Salute, di indossare la mascherina e di rispettare la distanza di sicurezza per evitare assembramenti.

Gallery