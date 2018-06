Rassegna teatrale estiva del Piccolo Teatro Dante 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte rassegna teatrale del Piccolo Teatro Dante negli spazi del collegio Dante a Serravalle di Vittorio Veneto 12 spettacoli da sabato 30 giugno a domenica 2 settembre 2018 La rassegna teatrale del Piccolo Teatro Dante, giunta alla sua quinta stagione estiva, è organizzata all’aperto, negli spazi del collegio Dante a Serravalle di Vittorio Veneto, su di un palco disegnato e costruito da collaboratori, insegnanti e allievi dell’Accademia stessa. La nuova stagione inizia sabato 30 giugno e accompagnerà l’estate degli appassionati di teatro fino a domenica 2 settembre, con un ricco cartellone di 12 spettacoli che andranno in scena alle 19.

Si comincia sabato 30 giungo alle 19, in replica domenica 1 luglio allo stesso orario, con lo spettacolo teatrale "La dodicesima notte" di William Shakespeare per la regia di Federica Girardello, con Marta Gasparini, Federica Girardello, Margherita De Luca, Lodovica Vazzoler, Rebecca Garlet, Giulia Donnola, Anna De Luca, Elena Girardello, Serenella Berton, Sofia Boz. La particolarità di questa messa in scena è che a interpretare i ruoli, maschili e femminili, sono solo donne che compongono la compagnia Swan (Acting Women Acting Nucleus); in più, le stesse attrici ricopriranno diversi personaggi che si differenzieranno da particolari stilistici e, ovviamente, dall’interpretazione delle attrici. Si evidenzia infine che il palco è stato concepito sul modello dei palchi rinascimentali inglesi: tutti gli spettacoli (prodotti completamente dall’Accademia Lorenzo Da Ponte) saranno rappresentati alla luce del tramonto, senza “buio in sala”, per un’esperienza unica di relazione con il pubblico che saprà rendere ogni spettacolo vivo e appassionante. La rassegna si terrà dunque all’aperto e il pubblico si siederà sull’erba. Si consiglia pertanto di portare una maglia in più e un plaid o un asciugamano da spiaggia su cui sedersi. In caso di pioggia leggera lo spettacolo si terrà ugualmente.

La struttura inoltre non prevede l’utilizzo di corrente elettrica, con un rispetto per l’ambiente senza precedenti, per un’esperienza unica adatta a tutta la famiglia. L’ingresso è gratuito con offerta libera in proporzione alle proprie possibilità, per permettere anche a quanti purtroppo si ritrovano in ristrettezze economiche di poter usufruire di un’intera estate di teatro. Per maggiori informazioni: www.accademiadaponte.it Segreteria (+39) 0438 550511

