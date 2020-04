La recessione COVID-19 potrebbe essere molto peggio del 2008

Il COVID-19, sta gettando nel baratro non solo la salute di noi tutti, si teme infatti che l’economia e le finanze globali, portino ad una inevitabile recessione, dai connotati ben più gravi di quella subita nel 2008. Le domande chiave ora sono: quanto sarà grave la recessione e quanto durerà.

Nonostante le forti risposte dei governi, attraverso rigide misure di distanziamento sociale, blocchi e rapida politica finanziaria, sembra che questa recessione avrà effetti duraturi per gli anni a venire.

Non solo questa crisi colpisce le imprese e l'occupazione in tutto il mondo, ma porterà profondi cambiamenti sociali e politici.

Fino a quando non si avrà una migliore percezione di quando e come sarà risolta la crisi della sanità pubblica, gli economisti non possono nemmeno iniziare a prevedere la fine della recessione che è attualmente in corso. Tuttavia, vi sono tutte le ragioni per prevedere che questa recessione sarà molto più profonda e più lunga di quella del 2008.

Ogni giorno che passa, la crisi finanziaria globale del 2008 appare sempre più come una semplice corsa a secco per la catastrofe economica di oggi. Il crollo a breve termine della produzione globale attualmente in atto, sembra già in grado di competere o superare quello di una recessione negli ultimi 150 anni.

Anche con tutti gli sforzi compiuti dalle banche centrali e dalle autorità fiscali per attenuare il colpo, i mercati delle attività nelle economie avanzate sono crollati e il capitale, si è riversato dai mercati emergenti a un ritmo mozzafiato. Una profonda crisi economica e una crisi finanziaria sono inevitabili.

Ecco come potrebbe apparire la ricaduta economica del coronavirus

La grande recessione, ha mostrato che i paesi non possono combattere da soli la crisi economica del coronavirus Fino a quando non sapremo quanto rapidamente e accuratamente verrà affrontata la sfida della salute pubblica, è praticamente impossibile per gli economisti prevedere il fine di questa crisi. Almeno grande quanto l'incertezza scientifica sul coronavirus, è l'incertezza socioeconomica su come si comporteranno le persone e i politici nelle prossime settimane e mesi.

Dopotutto, il mondo sta vivendo qualcosa di simile a un'invasione aliena. Sappiamo che prevarranno la determinazione e la creatività umana. Ma a quale costo? Al momento della stesura di questo documento, i mercati sembrano essere cautamente fiduciosi che una ripresa sarà rapida, forse a partire dal quarto trimestre di quest'anno. Molti commentatori indicano l'esperienza cinese, come un incoraggiante e come precursore di ciò che attende il resto del mondo.

Ma questa prospettiva è davvero giustificata? L'occupazione in Cina è in qualche modo rimbalzata, ma è tutt'altro che chiaro quando tornerà a qualcosa di simile ai livelli pre-COVID-19. E anche se la produzione cinese riprenderà completamente, chi comprerà quei beni quando il resto dell'economia globale sta affondando?

Per ora, i mercati sembrano essere confortati da massicci programmi di stimolo, che sono stati assolutamente necessari per proteggere i lavoratori ordinari e prevenire un crollo del mercato. Tuttavia è già chiaro che sarà necessario fare molto di più.

I primi cali delle borse dei principali paesi (fino a un quarto della loro valutazione), sono finora analoghi tra le due crisi. Se questo fosse solo un panico finanziario contenuto, una massiccia iniezione di stimolo della domanda del governo, assolverebbe molti peccati. Ma il mondo sta vivendo la pandemia più grave dallo scoppio dell'influenza del 1918-20. Se questa volta un altro 2% della popolazione mondiale dovesse morire, il bilancio delle vittime arriverebbe a circa 150 milioni di persone.

Fortunatamente, il risultato probabilmente non sarà così estremo, visti i blocchi radicali e le misure di distanziamento sociale che vengono adottate in tutto il mondo. Ma fino a quando la crisi sanitaria non sarà risolta, la situazione economica sembrerà estremamente cupa. E anche dopo una ripresa economica, i danni alle imprese e ai mercati del debito avranno effetti persistenti, soprattutto considerando che il debito globale che, era già a livelli record prima dell'inizio della crisi.

Il problema, tuttavia, è che stiamo vivendo non solo uno shock della domanda, ma anche un enorme shock dell'offerta. Aumentare la domanda può contribuire ad appiattire la curva di contagio aiutando le persone a rimanere bloccate, ma c'è un limite a quanto può aiutare l'economia se, diciamo, il 20-30% della forza lavoro è in isolamento per gran parte del i prossimi due anni.

Riguardo l’incertezza politica scatenata da una depressione globale? Si potrebbe ipotizzare che la crisi COVID-19, porti a sconvolgimenti ancora più estremi. Si possono immaginare scenari più ottimistici, questo è vero. Con test approfonditi, siamo in grado di determinare chi è malato, chi è sano e chi è già immune e quindi in grado di tornare al lavoro. Tale conoscenza sarebbe preziosa. Ma, ancora una volta, a causa di diversi livelli di cattiva gestione e di priorità sbagliate, tutto ciò potrebbe non avvenire.

In assenza di test diffusi e di un chiaro senso di ciò che costituirà "normale" tra un paio d'anni, sarà difficile persuadere le imprese a investire e assumere, soprattutto quando si prevedono bollette fiscali più elevate quando tutto sarà finito. Ed è possibile che le perdite di borsa finora siano state inferiori a quelle del 2008 solo perché tutti ricordano come i valori sono risaliti durante la ripresa.





Tra qualche mese gli scienziati, sapranno molto di più sul nostro invasore. Solo dopo che l'invasione sarà stato respinto, sarà possibile emettere un dato, sul cataclisma economico che ha lasciato sulla sua scia.

