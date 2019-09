Record italiano di presenze all'esposizione cinofila di Santa Lucia di Piave

L'Esposizione canina di domenica, che si è svolta nei padiglioni fieristici di Santa Lucia, ha registrato il maggior numero di presenze (sia canine che “umane”) tra tutte le analoghe manifestazioni italiane del periodo. L'organizzatrice Barbara Severin e i volontari del Gruppo cinofilo di Treviso hanno contato ben 420 soggetti presenti che hanno rappresentato le razze più ricercate da allevatori e appassionati degli amici a quattrozampe.

I giudici internazionali hanno premiato i soggetti migliori, mal'esposizione è stata dedicata soprattutto ai cani che, grazie ad associazioni che operano sul territorio italiano, vengono addestrati per assistere bambini, anziani e persone con disabilità. Un premio speciale è stato assegnato dall'amministratore unico delle Fiere di Santa Lucia Alberto Nadal all'Associazione Pachamama, che si distingue per l'assistenza

fisica e psicologica con i cani anche nelle carceri. “Un piccolo riconoscimento” ha detto Nadal “per un grande e meritorioservizio. La dimostrazione 'sul campo' di soggetti anche meticci addestrati con pazienza, che ci ha fatto vedere come questi cani riescono addirittura ad azionare una lavatrice e a prendere alimenti dal frigorifero, ci fariflettere su tutte le forme, anche impensabili, di solidarietà. La nostraFiera intende offrire sempre più spazio a ogni forma di impegno solidale e sostenibile”. In questa ottica Fiere di Santa Lucia svilupperà diverse iniziative anche in occasione della grande Fiera agricola di dicembre.