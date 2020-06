Red Canzian canta sotto la pioggia: la musica torna in Piazza dei Signori

La musica non si ferma, così è stato. Lunedì 15 giugno il maltempo non ha fermato la serata organizzata in Piazza dei Signori dal Comune di Treviso e dal Teatro Stabile del Veneto per dare il via, con il concerto di Red Canzian, agli eventi dal vivo che animeranno l'estate della città.

Un titolo profetico quello scelto dalla pop star trevigiana che, con il suo concerto, ha voluto restituire un grande abbraccio alla sua città e fare un gesto per riaccendere la musica perché, nonostante in questo periodo sia stata di grande conforto per tutti attraverso la radio, la televisione, i dischi, il web, ora è tempo che ritrovi la sua dimensione più vera: quella dal vivo. A Treviso, in Piazza dei Signori, Red Canzian ha riabbracciato la sua città con il primo concerto dal vivo dell'Italia post lockdown dopo aver intonato insieme al pubblico l'Inno di Mameli. All'evento organizzato insieme al Comune di Treviso hanno preso parte: il sindaco Mario Conte, l'assessore alla Cultura Lavinia Colonna Preti e le principali istituzioni della città. «È stato meraviglioso ripartire da Red Canzian, un artista legato a Treviso e di fama internazionale che ha saputo trasmettere a tutti una forza e una positività incredibile attraverso le canzoni che hanno segnato la sua fantastica carriera - le parole del sindaco Mario Conte - Oggi la città ha dimostrato che si può ripartire in tutta sicurezza dalla bellezza, dall’arte e dalla musica. Un evento che ricorderemo a lungo».

