Red Canzian a Natale porta solidarietà e canzoni immortali in laguna e a Treviso

Un viaggio nella storia della musica rock e pop italiana e internazionale condotto dalla voce e dall’energia di Red Canzian. "Testimone del tempo" è il concerto-evento di Natale, di e con lo storico cantante e bassista dei Pooh, che il Teatro Stabile del Veneto ospiterà, rispettivamente il 18 e il 21 dicembre, sul palco dei teatri Goldoni di Venezia e Del Monaco di Treviso, per raccogliere fondi in favore della Fondazione Città della Speranza.

Il concerto di Natale

In un alternarsi continuo di musica e racconti, accompagnati da video e foto, Red Canzian, narratore, cantante e bassista condurrà il pubblico in un viaggio attraverso le tappe più significative della storia della musica dagli anni ’50 ad oggi riscoprendo i successi dei più grandi protagonisti. Si partirà dal rock’n’roll di Little Richard per poi passare al sound dei Beatles e di Bob Dylan, e arrivare alle canzoni di grandi autori italiani come Luigi Tenco, Gino Paoli e Lucio Battisti o ancora ai brani di Elton John e dei Pink Floyd, solo per citarne alcuni. Immancabili i brani che hanno segnato la carriera dei Pooh e la vita del pubblico in sala come Chi fermerà la musica o Piccola Katy insieme ad alcune canzoni legate alla tradizione natalizia reinterpretate per l’occasione.

Città della Speranza

Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto alla Fondazione Città della Speranza, da 25 anni impegnata a migliorare le condizioni di cura e assistenza dei bambini con patologie oncoematologiche e a finanziare la ricerca pediatrica, tanto da aver realizzato il più grande polo europeo in questo ambito: l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza.