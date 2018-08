Red Canzian, Testimone del tempo, sul palco di Suoni di Marca

TREVISO Penultimo appuntamento con Suoni di Marca, il Festival musicale gratuito più lungo d’Italia (e forse d’Europa), che sabato 4 agosto accoglie sul grande palcoscenico sul Bastione San Marco delle Mura di Treviso Red Canzian e il suo “Testimone del Tempo Tour”. E non si tratterà solo di un concerto, ma di uno spettacolo completo che racconterà il percorso musicale e la carriera di Red, dai suoi inizi fino ai giorni nostri, arricchito dalle immagini di personaggi e avvenimenti che ne hanno segnato la storia. Che si muove attraverso tre forme di espressione, quella narrata, quella musicale e quella visiva, con oltre due ore di video proiettati dal grande led wall alle spalle della band. «Sarò, in musica, parole e immagini, il testimone del tempo che ho vissuto – così Red Canzian presenta il concerto – e, in oltre due ore di concerto, attraverserò tutta la musica che ha accompagnato la mia vita, e non solo la mia. Un viaggio fatto di storie, immagini, e filmati storici...che inizia negli anni ’50 con il rock ‘n roll, per passare poi al beat, al prog, alla grande canzone d’autore, ai Pooh, alle mie canzoni».

Insieme a lui sul palco ci saranno: Phil Mer (direttore musicale, batteria, percussioni, piano), Chiara Canzian (voce, armonica e percussioni), Daniel Bestonzo (pianoforte, tastiere, fisarmonica), Alberto Milani (chitarra elettrica e mandola) e Ivan Geronazzo (chitarra elettrica e acustica). Prima dello spettacolo di Red Canzian, si esibiranno sul palco i King Size (ore 20 circa). La band, nata a Treviso nel 2002, dopo anni di gavetta e alcuni cambi di formazione, ha finalmente raggiunto la maturità artistica. La loro musica ha un sound sincero e diretto con influenze dal garage rock’n’roll per la grande energia e dall’indie britannico per l’accuratezza nelle composizioni e la freschezza del sound. I live sono il momento in cui mettono in scena la loro formula convincente e ricca di energia. Nel 2012 esce il nuovo album, ‘Guess it’ che contiene 10 brani originali.

Inoltre, sul Palco Hotel Maggior Consiglio Ss. Quaranta alle 19 ci saranno i Supercanifradiciadesoiaredosi, che “da più di tre lustri abbaiano al mondo del rock” con due bassi, una batteria e una voce che hanno dato vita ad oltre 200 concerti e a 4 cd. Il Caccianiga Stage alle ore 19 ospita un nuovo appuntamento con il Progetto Giovani Treviso, uno showcase con i Mongolfiera Gens e i Last Ride on the Moon. Altro protagonista della serata sarà il Putano Hoffman (ore 19 al Palco Fra’ Giocondo e dalle 23 al Caccianiga Stage), Dj, produttore e musicista già premiato da MTV.IT come “Best New Comer”.

SUONI DI MARCA: IL GRAN FINALE

Domenica 5 Agosto:

MAIN STAGE: SKA-J Apertura: SHANDON

PALCO CACCIANIGA | ORE 19.30 GIVE US BARABBA

PALCO SS40 | ORE 19.30 FLESH AND BONES

PALCO FRA’ GIOCONDO | ORE 20.00 FLESH AND BONES

PALCO CACCIANIGA Dj set | ORE 23.30 RAH GOO & ROGER RAMONE