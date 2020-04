Urge trasformare in realtà, l’idea di un reddito di base

Il coronavirus, ci ha mostrato il perché sarebbe urgente trasformare in realtà, un reddito di base.

Un sistema costruito su tali basi, dovrebbe essere una fonte di sicurezza costante e principalmente giustificabile sia per motivi etici che per un giusto vivere civile, che in contesto ordinario, come avuto sino ad ora, potrebbe sopravvivere benissimo anche senza prevederlo. Ora, in questo contesto avviluppato nella stretta maglia del Coronavirus, l’economia senza questo presupposto, potrebbe non sopravvivere.

L’imminente recessione era in attesa di accadere, perché il sistema economico globale era già diventato unicamente fragile: non un capitalismo di libero mercato, ma già a beneficio sproporzionato e asimmetrico, di coloro che vivevano con reddito da proprietà o investimenti.

Un risultato ben noto è che nel tempo, è emersa una nuova struttura di classe, con una plutocrazia dalla ricchezza oscena e un enorme potere economico e politico, in tandem ad un 'precariato' in rapida crescita che sopravvive in costante equilibrio, sull’orlo del debito insostenibile.

Nel dopoguerra, la sfida era sopprimere le piaghe quali: Malattia, Pigrizia, Ignoranza, Squallore e Volere. Oggi, la combinazione del capitalismo rentier, una rivoluzione tecnologica e una globalizzazione dilagante, ha creato otto nuovi terribili giganti moderni: disuguaglianza, insicurezza, debito, stress, precarietà, automazione, estinzione e populismo neofascista. Il coronavirus, potrebbe essere il nono Gigante o l'innesco che farà cadere un fragile sistema globale, in una potenziale depressione.

Un'analogia, è l'influenza spagnola di 100 anni fa. Ha provocato oltre 40 milioni di morti a livello globale. Ma, mentre c'era una recessione, non era niente in confronto a ciò che sta arrivando ora. Nel 1920, i Paesi furono in grado di riprendersi, perché aveva incorporato la resilienza. Il debito privato e delle imprese era insignificante e la finanza non era prepotente.

Al contrario, prima della pandemia da nuovo coronavirus, il debito privato e delle imprese, rappresentava circa il 135% del PIL. Inoltre, la maggior parte delle grandi società erano bloccate nelle catene di approvvigionamento globali, in cui ci si poteva aspettare che le interruzioni in qualsiasi momento, interrompessero il tutto. Tutto questo, rappresenta un chiaro esempio di sistema economico, si globalizzato, ma estremamente fragile.

Anche una piccola recessione in tali circostanze, avrebbe effetti negativi a spirale. Milioni di persone non saranno in grado di riparare ai propri debiti, causando un incremento di senzatetto di massa, malattie sociali, violenza diffusa e numerose società e piccole imprese insolventi.

In definitiva, questo è il più grande shock della domanda nella storia moderna. È qui che il reddito di base entra nell'equazione, passando da desiderabile a essenziale. Dopo anni di solitudine intellettuale, oggi il reddito di base sta trovando convertiti e sostenitori aperti, da tutto lo spettro politico. Dobbiamo sperare che si traduca in un maggior numero di politici, che mostrino una spina dorsale in questo dibattito.

Un reddito di base, è il pagamento di un modesto importo in contanti o equivalente, versato a persone fisiche, non a famiglie, che sono strutturate in modo tale che i membri vulnerabili possano essere facilmente avvantaggiati.

Il reddito di base, dovrebbe essere universale o quasi, nel senso che per ragioni pragmatiche, dovrebbe applicarsi solo ai normali residenti legali, non ai cittadini che vivono all'estero o ai migranti recenti, poiché altrimenti potrebbe portare a un diluvio migratorio e all'opposizione xenofoba. Questa non è una richiesta per omettere l'aiuto per migranti e rifugiati. Dovrebbero essere aiutati da altri schemi.

Un sistema di reddito di base, dovrebbe essere progettato in modo tale che tutti abbiano pari sicurezza di base o uguale controllo sulle risorse di sussistenza. Ciò significa che a tutti coloro che hanno un costo aggiuntivo di vita e una ridotta capacità di guadagno, come quelli con disabilità o fragilità, dovrebbero essere forniti supplementi che in effetti diano loro, un reddito di base uguale a tutti gli altri.

Fondamentalmente, un sistema di reddito di base dovrebbe essere una fonte di sicurezza di base costante, cioè essere garantito e non prelevabile, quantomeno nel periodo della pandemia e della eventuale e paventata recessione. Quella sicurezza, è un fattore psicologicamente importante.

Questa struttura economica, potrebbe essere uno stabilizzatore macroeconomico automatico, come avrebbero dovuto essere i sistemi di welfare di vecchio stile. Cioè, l'importo potrebbe essere adeguato da una commissione indipendente, in base alla profondità della recessione o alla forza della ripresa economica.

Un reddito di base, sebbene debba essere solo una parte di un insieme di politiche correttive, è molto più ragionevole economicamente e socialmente, rispetto all'alternativa attuata da alcuni paesi, vale a dire fornire sostanziali sussidi salariali. Questi saranno caotici da amministrare, inefficienti, vergognosamente regressivi e comportano incentivi economici perversi. Se un dipendente riceve il 75% o l'80% dei suoi salari a condizione che non lavori, è evidentemente disincentivo a svolgere qualsiasi lavoro. Anche questo, è analfabetismo economico.

Contrariamente ai sussidi che intrappolano le persone in quelli che potrebbero essere lavori morti e ai benefici testati che mettono le persone in trappole della povertà, un reddito di base aumenterebbe effettivamente l'incentivo a prendere qualsiasi lavoro diventi disponibile, perché la persona pagherebbe semplicemente la tariffa standard di tasse su qualsiasi reddito guadagnato e non a dover affrontare una trappola della povertà (che nella maggior parte dei paesi, è pari o superiore all'80% per le persone a basso reddito).

Concludendo, un reddito di base potrebbe fornire la domanda di beni e servizi di base, di cui l'economia avrà bisogno e dare alle persone e alle loro comunità, la capacità di recupero di cui tutti avremo bisogno.





