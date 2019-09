Referendum contro i pesticidi: «Quesito illegittimo»

Dopo il dibattito apparso in questi giorni sulla stampa locale in merito al referendum contro i pesticidi nel Comune di Conegliano, le associazioni di categoria agricole della Provincia di Treviso-Coldiretti, Confagricoltura e Cia ed i Consorzi di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg e del Prosecco Doc hanno dichiarato di essere favorevoli al referendum come espressione democratica del dibattito cittadino a condizione che il quesito sia legittimo e porti ad un risultato concretamente realizzabile.

A tale scopo, le associazioni hanno incaricato gli avvocati Antonella Lillo e Vincenzo Pellegrini dello studio legale BM&A per presentare al Comune di Conegliano una nota evidenziando alcuni profili di illegittimità relativi al contenuto del referendum proposto ed invitando il Comune ad effettuare gli atti necessari ad eliminare tali profili di illegittimità prima dell’indizione della consultazione referendaria. Le associazioni di categoria agricole e i Consorzi di tutela, con senso di responsabilità verso i cittadini, ritengono, infatti, che l’ente pubblico debba garantire agli stessi cittadini che il quesito su cui sono chiamati ad esprimersi sia legittimo e possa costituire effettivamente un contributo concreto a future decisioni dell’amministrazione comunale, escludendo il richiamo a principi massimalisti volti a creare aspettative del tutto irrealizzabili per legge. Gli stessi confermano il proprio responsabile impegno, già intrapreso da anni, nel fattivo consolidamento della cultura di sostenibilità ambientale e tutela e valorizzazione del territorio.