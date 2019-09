Un referendum per vietare i pesticidi in agricoltura

«Pieno sostegno al referendum per vietare l'uso di pesticidi in agricoltura e a sostegno del biologico. Mi auguro che ci sia un’ampia partecipazione, visto che è un problema molto sentito dai cittadini, come testimoniano anche le oltre 2.600 firme».

Con queste parole Andrea Zanoni, consigliere regionale trevigiano del Partito Democratico, si schiera a fianco del comitato ‘Colli puri’ di Conegliano in vista della consultazione che si terrà il 24 novembre. «Nelle scorse ore è stata finalmente ufficializzata la data, adesso l’obiettivo è raggiungere il quorum. Dovrà essere fatta una vasta campagna di sensibilizzazione, ma i numeri avvalorano le preoccupazioni dei promotori del referendum e di tanti residenti. In una vasta area della nostra provincia la monocoltura del Prosecco, altamente impattante dal punto di vista ambientale, è una realtà. La superficie vitata è passata dai 27.846 ettari del 2010 ai 40.230 del 2018, con una crescita costante, favorita dagli incentivi assai generosi garantiti dalla Regione, circa 600 milioni di euro. Parallelamente è aumentata anche la quantità di pesticidi venduti in provincia di Treviso, dalle 3.245 tonnellate del 2013 alle 4.898 del 2017, primato veneto. Si tratta spesso - conclude Zanoni - di sostanze dannose sia per l’ambiente che per la salute. Per tutelare entrambi la Regione dovrebbe promuovere una seria conversione al biologico; finora però, al di là delle promesse, ha fatto ben poco”.