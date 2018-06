Refrontolo ricorda l’artista Angelo Lorenzon, a quarant’anni dalla scomparsa

REFRONTOLO Nel quarantesimo anniversario della scomparsa, Refrontolo ricorda con gratitudine e affetto Angelo Lorenzon, pregevole pittore e scultore del ‘900 Veneto mancato prematuramente il 10 giugno 1978, all’età di 51 anni e figura destinata a incidere in modo duraturo nel cammino storico e culturale del territorio. Nato a Sernaglia della Battaglia il 14 marzo 1927, trascorse la vita a Refrontolo.

Angelo Lorenzon era artista poliedrico, pittore, scultore, incisore, mutevole nelle differenti fasi della sua produzione e acuto interprete dell’ampio spettro di emozioni umane, di cui sapeva restituire, attraverso le sue opere, verità e sostanza. Determinanti per la sua formazione, furono l’amicizia con il poeta Andrea Zanzotto e l’influenza del pittore e maestro Sandro Nardi. Era estimatore ed amico di Augusto Murer. Dalla sua terra, Lorenzon trasse l’ispirazione per una personalissima tensione creativa, che lo portò a testimoniare i valori e le evoluzioni culturali del suo tempo. Tra i temi dei dipinti che ne decretarono il successo tra gli anni ’50/’70 (con significativi riconoscimenti esteri) l’incanto dei paesaggi collinari, ancora legati a una passata società contadina, il conforto degli affetti familiari e di un’umanità solidamente presente, ma anche le inquietudini di fronte a un mondo che stava cambiando, in favore di un’industrializzazione sempre più pervasiva.

Diceva di lui l’amico poeta Andrea Zanzotto: “Non si può non pensare Angelo ancora al lavoro, nel suo rustico laboratorio all’imbocco della valle del Molinetto, gentile e consapevole guardiano di un regno collinare di bellezze estreme…”. A chiusura del quarantesimo anniversario della sua scomparsa, a 10 anni dalla mostra antologica “Angelo Lorenzon. La sua terra e il suo tempo” (Refrontolo, 2009), L’associazione Molinetto della Croda, auspicando la più ampia collaborazione delle Istituzioni, proporrà al pubblico e alla critica un ulteriore momento di riflessione sul contributo di Angelo Lorenzon, raccogliendone le opere, con importanti inediti, all’interno delle storiche mura del Molinetto della Croda.

Gallery