L'estate a Refrontolo con “Troviamoci in piazza”

Sono molto positivi i riscontri del primo appuntamento di “Troviamoci in piazza”, voluto dall’Amministrazione comunale di Refrontolo in collaborazione con il Gruppo Giovani e la ProLoco locale per animare il cuore del paese sul finire dell’estate, dando vita a occasioni di incontro e di scambio in un clima di piacevole “stare insieme”. Il primo evento in programma, “Kids party”, si è svolto nel pomeriggio di domenica scorsa. Complice il bel tempo, ha conquistato davvero tutti per il clima di positiva e serena vitalità. Tanti i presenti in piazza Francesco Fabbri, soprattutto bambini e famiglie, intervenuti non solo da Refrontolo ma anche dei paesi vicini per fruire dei giochi e attrattive proposti dal Ludobus di Spazio Verde Blu e dal Gruppo Giovani.

I prossimi appuntamenti dell’agosto refrontolese sono per martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29, a pochi passi dal centro, con lo spettacolo del circo Soluna, originalissimo esempio di comunità viaggiante “ecologica” che sa conciliare il concetto di spettacolo circense con il profondo rispetto per le comunità, gli animali e l’ambiente.

Chiuderà la rassegna l“Aperitivo di fine estate”, previsto per venerdì 30 agosto 2019, a partire dalle ore 19.30, in collaborazione con Pro Loco e Fisar, che porterà i presenti alla scoperta dei principali prodotti tipici (vini, non solo locali e “cicchetti”), accompagnati dalle eleganti note di musica classica al pianoforte di Federico De Stefani.