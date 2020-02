Fiori e giochi per i bambini: una sconosciuta riempie Roncade di regali

Un'ondata di colore e allegria ha invaso le strade di Roncade in questi giorni. Il merito è tutto di una signora che avrebbe deciso di posizionare fiori e pupazzi lungo strade e marciapiedi del paese per rendere più bella la zona e omaggiare la natura.

Tutto è partito nei giorni scorsi su Facebook quando alcuni residenti hanno chiesto spiegazioni sulla comparsa improvvisa di girandole e vasetti di fiori agli incroci delle strade comunali. E' venuto fuori che si trattava dell'idea di una signora intenzionata ad abbellire il paese con un'inziativa a favore della Natura. Un progetto che ha fatto in poche ore il giro del paese suscitando numerosi commenti di sorpresa e piacere tra i residenti. Vasi di primule, mazzi di fiori, sagome di pupazzi con le sembianze di animali e molto altro ancora. Le piantine e i giochi sono stati posizionati nei giorni scorsi da una donna residente a Roncade da poco tempo. Nonostante molti negozianti e residenti l'abbiano vista in azione, la sconosciuta non ha voluto rivelare a nessuno la sua identità, preferendo che a parlare fosse il suo gesto di amore disinteressato. Un messaggio di positività che passa attraverso l'abbellimento degli spazi pubblici. Un vero e proprio regalo civico per i cittadini di Roncade che sembrano aver apprezzato molto l'iniziativa.