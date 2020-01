Calcio trevigiano in lutto: è morto Renato Facchinelli

Castello di Godego e moltissimi amanti del calcio trevigiano sono in lutto per la scomparsa di Renato Facchinelli, storica del Comitato regionale Veneto, accompagnatore di alcune tra le più importanti rappresentative calcistiche provinciali.

Per oltre 50 anni Facchinelli si è dedicato al mondo del calcio di Marca, prima come dirigente della sua amata Godigese poi, raggiunta la pensione, ha iniziato a collaborare con la delegazione trevigiana del Comitato regionale. Nel 2010, a Roma, gli era stata conferita la benemerenza sportiva dalla Figc per i suoi oltre 20 anni di attività nel mondo del calcio. Un riconoscimento che lo aveva portato a continuare il suo lavoro con ancora più passione, sempre attento a seguire i giovani talenti del calcio trevigiano. Grande conoscitore delle norme sportive e burocratiche non aveva rivali nel campo dei tesseramenti sportivi. Facchinelli è stato un punto di riferimento per moltissime persone amanti del pallone. La sua casa a Castello di Godego era sempre aperta per chi voleva incontrarlo e discutere di calcio insieme a lui. A dare il triste annuncio della scomparsa all'età di 83 anni è stata la moglie Luciana con il figlio Lamberto, la nuora Alessandra e l'adorata nipote Anita. Sui social Facchinelli è stato ricordato dalle squadre più importanti della Marca. Commovente il ricordo della sua Godigese che lo ha definito come una "figura indimenticabile". «Renato è stato un uomo di calcio che tutti abbiamo apprezzato per la sua passione, competenza e disponibilità» il messaggio dell'Asd Liventina. I funerali saranno celebrati giovedì 30 gennaio alle ore 15 nella chiesa di Castello di Godego