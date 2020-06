Sant'Elena in lutto: addio all'imprenditore Renzo Pizzolato

Sabato 6 giugno è mancato all'affetto dei suoi cari Renzo Pizzolato, imprenditore molto conosciuto a Silea, in particolare nella frazione di Sant'Elena. Aveva 82 anni.

Ad annunciare la sua scomparsa, con profondo dolore, sono stati la moglie Sergia e i tre figli, Barbara, Michele e Daniel, uniti ai parenti tutti. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nel 1972 Renzo aveva aperto insieme ai fratelli maggiori, Dino e Carlo, l'azienda di famiglia CaReDi con sede a Sant'Elena di Silea e specializzata nella produzione di impianti per mangimifici e mulini meccanici. Un'industria all'avanguardia fin dal momento della sua apertura quando a Silea non c'erano ancora aziende meccaniche specializzate come la CaReDi (che deve il suo nome alle iniziali dei tre fratelli). Oggi l'azienda conta una trentina di dipendenti ed è amministrata dai figli e dai nipoti dei tre fratelli fondatori. Quella di Renzo è stata una vita nel segno della passione per il lavoro e l'amore per la famiglia. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, martedì 9 giugno alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Sant'Elena di Silea.