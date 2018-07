"Portiamoli con noi", la campagna contro gli abbandoni del Comune di Resana

RESANA Il Comune di Resana promuove la Campagna 2018 contro l'abbandono degli animali denominata "Portiamoli con noi". Siamo in periodo di vacanze estive. Non dimentichiamoci dei nostri amici animali: portiamoli con noi in vacanza! Se non fosse possibile affidiamoli ad amici o parenti o rivolgiamoci a strutture idonee ad ospitarli. L'abbandono dell'animale comporta a quest'ultimo un destino di sofferenza in quanto viene a trovarsi in un luogo sconosciuto, senza più il riferimento della famiglia alla quale apparteneva nonché può causare gravissimi incidenti stradali.

Ai sensi della normativa nazionale vigente (Legge n. 189/2004), l'abbandono di un animale costituisce illecito penale ed è punito con l'arresto o con ammenda da 1.000 euro sino a 10.000 euro. Per cui, siamo responsabili e ricordiamoci dei nostri amici animali! Numeri utili da contattare in caso di ritrovamento di animali abbandonati: Polizia locale: 0423 702882 oppure 0423 717315 Canile Sanitario di Ponzano Veneto 0422 480268.