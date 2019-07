Il consiglio comunale di Resana "emigra" a Castelminio

Un consiglio comunale “speciale” quello che si terrà martedi 9 luglio alle ore 20.45 presso la sala SS. Vittore e Corona a Castelminio. Ancora una volta infatti il sindaco Stefano Bosa ha convocato i consiglieri “fuori” dalla sala consigliare in quello che è diventato un “tour” presso i tre centri comunali (Resana, Castelminio e San Marco). Nell’occasione verrà posto in approvazione il nuovo piano degli interventi e il nuovo regolamento edilizio, frutto di anni di lavoro da parte dei tecnici comunali e consulenti che hanno così preparato il documento che andrà a regolare l’urbanistica e le costruzioni dei prossimi anni.

«Portare il consiglio fuori dalla sede istituzionale è un modo per far sentire la politica locale più vicina alla gente – ha detto il sindaco nel presentare la seduta del consiglio – parleremo di tanti argomenti collegati al piano degli interventi e del futuro urbanistico del territorio». Per quale motivo in questa occasione a Castelminio? «Anche per presentare una grossa novità che interesserà la frazione nei prossimi anni – ha aggiunto il sindaco – nei giorni scorsi c’è stata l’ufficializzazione del contributo della provincia per la nuova rotatoria tra via Angaran e via Fornace, un intervento che sarà realizzato per la quasi totalità con contributi di terzi, un intervento che metterà in sicurezza l’intero tratto di strada. Su Castelminio poi stiamo ragionando per un altro progetto che interesserà il centro abitato e qualcosa sarà svelato anche nel corso del consiglio di martedi».