Resana, piazza De Gasperi diventa un giardino per la street food

RESANA Per il secondo consecutivo anno torna a Resana lo “Street Food”, evento dedicato alle eccellenze gastronomiche “mangiare da strada” nella splendide cornice della piazza Alcide de Gasperi che per l’occasione verrà trasformata in un bellissimo giardino. Una decina di “food trucks”, provenienti da tutta Italia, saranno aperti da sabato sera dalle 20 sino a mezzanotte e domenica dalle 12.30 a mezzanotte dove le persone potranno ritrovarsi a degustare le eccellenze preparate, ascoltare della buna musica e apprezzare alcuni spettacoli di danza assicurati dalle esibizioni dei corpi di ballo del paese.

Un giardino “temporaneo” sarà creato nella piazza grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le ditte locali Vivai San Marco e Vivai Fornarolo che, grazie all’interessamento dell’Assessore Matteo Bellinato, abbelliranno il centro del paese per questo fine settimana. “La valorizzazione della piazza è uno dei nostri obiettivi – ha dichiarato il sindaco Stefano Bosa – la piazza è uno spazio privilegiato, un luogo di incontro, dell’amicizia, dello scambio …ma anche scenario di manifestazioni".