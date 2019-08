Grande partecipazione di pubblico a Restival 2019: organizzatori più che soddisfatti

All’insegna della musica, dell’enogastronomia, ma anche il cabaret d’autore, anche quest’anno l’appuntamento con Restival ha richiamato grande partecipazione di pubblico a Casale sul Sile. Un successo, dunque, nonostante la cancellazione delle ultime due serate a causa dell’allerta meteo, per la rassegna di eventi diventata ormai un punto di riferimento per la bassa trevigiana e il veneziano. Molto apprezzata dal pubblico, in particolare, l’extra data di lunedì 29 luglio con Sasha Torrisi e i Magical Mystery. Grande soddisfazione per la partecipazione dei cittadini di Casale e non solo, che hanno potuto apprezzare gli spettacoli nei due palchi sul porticciolo, proprio a fianco della Torre dei Carraresi.

“Siamo soddisfatti – commentano gli organizzatori di Restival – anche in questa quarta edizione Restival si è confermato una manifestazione attesa e partecipata dal territorio, anche da fuori Comune. Peccato per la giornate di sabato e domenica che abbiamo dovuto annullare a causa del rischio maltempo, recuperate però con la grande partecipazione di lunedì sera che ci ha davvero stupito. I complimenti ricevuti dai tanti ospiti e dal pubblico che ci ha sostenuto, ci riempiono di orgoglio e ci incoraggiano ad andare avanti. A nome di tutta l’organizzazione non possiamo allora che ringraziare tutti i partecipanti, le istituzioni, gli sponsor, i negozianti e soprattutto gli instancabili volontari che hanno reso possibile Restival 2019. Il format della rassegna piace, attirando moltissime persone da tutta la bassa trevigiana, e ormai possiamo dire che il festival è divenuto uno dei principali appuntamenti fissi dell’area a cavallo tra le province di Treviso e Venezia. Siamo davvero grati al Comune di Casale sul Sile che ci ha dato un supporto positivo, è fondamentale per una manifestazione come la nostra”.

Una quarta edizione che ha visto aumentare la qualità degli spettacoli e del pubblico, senza dimenticare il coinvolgimento di tutte le anime del territorio. Due palchi “River Stage” sul Sile e “Tower Stage” vicino alla Torre, “Le Piazze del Gusto” con 10 chioschi gestiti da bar e ristoratori del territorio, la “Via Mercato e Mestieri” con oltre 50 stand di negozianti e artigiani e la “Kid Play Arena” con gonfiabili e laboratori. Gli organizzatori hanno mantenuto la promessa, nessuno si è annoiato. Restival 2019 ha così regalato al pubblico un programma di serate a 360°: grande partecipazione ai due spettacoli di Cabaret con Paolo Migone e Cristiano Militello. Emozione per gli ospiti argentini dell’Orquestra Informal. Spazio al meglio della musica locale con i trevigiani de El Cuento de la Chica y la Tequila e attenta la selezione dei tributi ai grandi interpreti della musica italiana e internazionale con Sasha Torrisi e i Queen Mania. Senza dimenticare il power blues degli Zee Zee, la straordinaria partecipazione dei Rezophonic, e l'indimenticabile performance degli Psycodrummers. Purtroppo il maltempo ha invece fermato la Sir Oliver Skardy e Pitura Stail, i Modo Diverso e i Vertical Waves Project. Il festival, con il patrocinio del Comune di Casale sul Sile, è stato possibile grazie al sostegno di molti sponsor, realtà del territorio e volontari.

Gallery