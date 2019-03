Le Poste di Conegliano tornano operative dopo il blitz dei ladri

Le Poste di Conegliano tornano a pieno regime con tutti e otto gli sportelli operativi. La buona notizia arriva dagli uffici postali di via Cadore, presi d'assalto da una banda di ladri professionisti nel fine settimana appena trascorso.

Lunedì 18 marzo la drammatica scoperta del furto che aveva creato gravissimi danni all'edificio. Una prima riapertura parziale, con quattro sportelli operativi, era avvenuta già nella mattinata di oggi, martedì 19 marzo. La situazione tornerà però alla normalità solo da mercoledì mattina quando saranno otto gli sportelli nuovamente aperti alla clientela. Gli orari torneranno a essere gli stessi di sempre: dalle 8.20 alle 19.05 nei giorni feriali, il sabato fino alle 12.35. Una buona notizia per le sfortunate Poste di via Cadore evacuate nelle scorse settimane anche per un presunto allarme bomba. Nel frattempo continuano le indagini dei carabinieri nella speranza di poter rintracciare i ladri fuggiti nella notte tra sabato e domenica con un bottino di diverse migliaia di euro dopo aver scassinato la cassaforte delle Poste.