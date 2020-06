Pronte a riaprire le Poste di Resana e San Zenone

Nei prossimi giorni saranno nuovamente operativi due Uffici Postali della provincia di Treviso. La chiusura si era resa necessaria per consentire lo svolgimento di lavori di ripristino in seguito a eventi criminosi che hanno interessati le sedi nei mesi scorsi. Riaprirà giovedì 4 giugno, con il consueto orario (da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35), l’Ufficio postale di Resana. L’Ufficio postale di Castelminio riprenderà quindi con la programmazione consueta (aperto martedì e giovedì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35). Riaprirà invece martedì 9 giugno, con il consueto orario (da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35), anche l’Ufficio postale di San Zenone degli Ezzelini.

Poste Italiane comunica inoltre che da martedì 9 a venerdì 12 giugno l’Ufficio Postale di Gaiarine non sarà operativo per consentire lo svolgimento di lavori interni. Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate e dei pacchi, i residenti potranno rivolgersi alle sedi di Fontanelle, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato finoalle 12.35 e a quella di Motta di Livenza, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Durante il periodo di svolgimento dei lavoratori della sede di Via Gaiarine, l’ATM per motivi di sicurezza non risulterà attivo per l’erogazione del contante.L’Ufficio di via Gaiarine riaprirà sabato 13 giugno con i consueti orari dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35; il sabato fino alle 12.35.