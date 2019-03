Monastier, via Comunale sarà intitolata al tenente colonnello Giuseppe Albertini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si svolgerà il 23 marzo alle 11.00, presso l’ex abbazia Santa Maria del Pero, la cerimonia di intitolazione della ex via Cimitero al Tenente Colonnello di Fanteria GIUSEPPE ALBERTINI, distintosi durante la battaglia del 17/19 giugno 2018 tenutasi a San Pietro Novello – Fosso Palumbo. Nato il 15 gennaio 1892 a Milano, partecipò, anche come volontario, a molte azioni che risultarono vittoriose e, per il suo grande esempio di tenacia e coraggio, fu decorato con la medaglia d’oro al V.M., in vita, proprio il 23 marzo 1919. Fu inoltre scelto per accompagnare le spoglie del Milite Ignoto nel viaggio da Aquileia a Roma del 1921. Alla celebrazione, resa solenne dal canto dell’Inno Nazionale da parte del coro A.N.A. Fameja Alpina, saranno presenti, oltre al Vice Prefetto di Treviso, le Autorità civili e militari, i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche d’Arma, gli alunni delle scuole secondarie e la cittadinanza di Monastier di Treviso.