I cittadini di Riese Pio X scelgono la continuità: rieletto sindaco Matteo Guidolin

Tutto come previsto a Riese Pio X per questa tornata di elezioni comunali. La risposta del voto domenicale parla infatti chiaro: i cittadini hanno scelto la continuità rispetto al cambiamento e per questo a guidare il Comune per i prossimi anni sarà ancora il sindaco Matteo Guidolin che, con la lista "Scelgo Riese, si insedia in Consiglio comunale con 3.202 voti, pari al 53,55% del totale, per un complessivo di 11 seggi. Si ferma invece al 46,45%, con 2.278 voti e 5 seggi per la lista "Lega Salvini", lo sfidante e imprenditore Gianluigi Contarin delle omonime pelletterie.